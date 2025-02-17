Президент Додик сообщил о тайных программах USAID для БиГ

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что из $402 млн, перечисленных из фондов Агентства международной помощи (USAID) для Боснии и Герцеговины (БиГ) за четыре года, $250 млн были потрачены на тайные операции.
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