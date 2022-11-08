Власти Турции с 1 ноября запретили пролеты российских самолетов с двойной регистрацией

С 1 ноября власти Турции запретили полеты через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией, сообщила Анна Подгорная, генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна и еще две российские авиакомпании, передает РБК.
С 1 ноября власти Турции запретили полеты через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией, сообщила Анна Подгорная, генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна и еще две российские авиакомпании, передает РБК.
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