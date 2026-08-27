В СК сообщили об уголовном деле об интимной вечеринке школьников в Казани

В Следственном комитете Республики Татарстан в эксклюзивном комментарии aif.ru подтвердили расследование уголовного дела после появления в интернете видеозаписей с вечеринки несовершеннолетних в доме в пригороде Казани, где, как ранее сообщалось, было якобы совершено изнасилование школьницы.
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