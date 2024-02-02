Посольство РФ требует доступ к задержанному в Лондоне бывшего фединспектора по Удмуртии Дмитрия Овсянникова

Москва. Российское посольство в Лондоне запросило у МИД Великобритании подтверждение информации о задержании экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который в «нулевые» годы был федеральным инспектором по Удмуртии.
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