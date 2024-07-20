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Солнечный протуберанец 20.07.2024

Солнечный протуберанец 20.07.2024

﻿﻿Погода была прекрасная, и мы сделали двухчасовую замедленную съемку выдающихся мест в тишине. Обратите внимание: В конце 2019 года астрономам удалось сфотографировать поверхность Солнца через новый солнечный телескоп - "Daniel K.

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