Солнечный протуберанец 20.07.2024

﻿﻿Погода была прекрасная, и мы сделали двухчасовую замедленную съемку выдающихся мест в тишине. Обратите внимание: В конце 2019 года астрономам удалось сфотографировать поверхность Солнца через новый солнечный телескоп - "Daniel K.