ШОС меняется: что решат лидеры в Бишкеке?

Юбилейный саммит ШОС пройдет на фоне серьезных геополитических и экономических изменений. В центре внимания окажутся не только дальнейшее развитие и институционализация организации, но и ключевые двусторонние вопросы, которые лидеры стран обсудят на полях саммита.