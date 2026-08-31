ШОС меняется: что решат лидеры в Бишкеке?

Юбилейный саммит ШОС пройдет на фоне серьезных геополитических и экономических изменений. В центре внимания окажутся не только дальнейшее развитие и институционализация организации, но и ключевые двусторонние вопросы, которые лидеры стран обсудят на полях саммита.
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