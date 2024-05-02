Британия пошла на отчаянный шаг из-за России

Великобритания обсуждает присоединение к новой системе противовоздушной обороны Европы «Небесный щит» для противодействия России, пишет издание Daily Mail со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шаппса.
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