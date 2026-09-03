Дату начала бабьего лета-2026 назвали синоптики в Новосибирске

Уже начиная с пятницы 4 сентября погода в регионе начнет перестраиваться. Утром в городе и районах области будет все еще прохладно, ожидается температура в районе +1, +6 местами до +11, но при прояснениях заморозки 0, -3.
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