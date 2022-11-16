Аргументы недели

98 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Свобода
    Лишнее доказательство, что там одни глупцы. Кто как не Белоруссия, в любой момент могли повернуться  к Украине и для ...Украинские военны...
  • Марина Свобода
    ох уж эти корреспонденты... Все то знают, все то разносят. Для чего? Уде не раз прокололись, предоставляя врагам  инф...Военкор Матюшин: ...
  • Марина Свобода
    пора отрабатывать  зряплату. Бла-бла пора заканчиватьМедведев, рассужд...

Эрдоган сообщил, что по возвращению с саммита G20 планирует поговорить по телефону с Путиным и обсудить продление зерновой сделки

Эрдоган сообщил, что по возвращению с саммита G20 планирует поговорить по телефону с Путиным и обсудить продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что по возвращению с саммита «Большой двадцатки» в Индонезии он планирует побеседовать по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить продление сделки по вывозу зерна с украинской территории.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх