Эрдоган сообщил, что по возвращению с саммита G20 планирует поговорить по телефону с Путиным и обсудить продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что по возвращению с саммита «Большой двадцатки» в Индонезии он планирует побеседовать по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить продление сделки по вывозу зерна с украинской территории.