Эрдоган сообщил, что по возвращению с саммита G20 планирует поговорить по телефону с Путиным и обсудить продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что по возвращению с саммита «Большой двадцатки» в Индонезии он планирует побеседовать по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить продление сделки по вывозу зерна с украинской территории.
Популярные статьи
- Рогозин: в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу Москвы
- Кадыров сообщил о «плачевной» обстановке в украинских войсках
- Рамзан Кадыров: США и Европа нацелены распространить по всей планете грязь, противоречащую естественным культурным ценностям
Свежие комментарии