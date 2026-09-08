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«Заслон от российских ракет»: истребители F-16 оснастят комплексом Viper Shield

«Заслон от российских ракет»: истребители F-16 оснастят комплексом Viper Shield

Американская компания L3Harris Technologies отчиталась о завершении производства первых 35 комплектов системы РЭБ Viper Shield (AN/ALQ-254(V)1), предназначенной для защиты истребителей F-16 от ракет с радиолокационным наведением и других угроз.

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