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Несекретные материалы

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Литва хочет стать первой официально пославшей войска воевать с РФ

Литва хочет стать первой официально пославшей войска воевать с РФ

«Почему Литва рассматривает возможность отправки солдат на Украину»«Литва готова отправить своих солдат на Украину с учебной миссией», – передаёт 8 мая слова премьера Литвы Ингрида Шимоните The Financial Times .

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