Объединят ли Москва, Кабул и Ташкент усилия в борьбе с джихадистами?

Одним из первых шагов талибов на пути к преодолению международной изоляции стало налаживание диалога с Узбекистаном; поговорим о причинах этого шага с их стороны в ретроспективе истории, равно как и побеседуем о том, почему установление отношений Ташкента и Кабула актуально для Москвы.