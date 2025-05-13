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Военное обозрение

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Объединят ли Москва, Кабул и Ташкент усилия в борьбе с джихадистами?

Объединят ли Москва, Кабул и Ташкент усилия в борьбе с джихадистами?

Одним из первых шагов талибов на пути к преодолению международной изоляции стало налаживание диалога с Узбекистаном; поговорим о причинах этого шага с их стороны в ретроспективе истории, равно как и побеседуем о том, почему установление отношений Ташкента и Кабула актуально для Москвы.

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