Начинающие водители рассказали о трудностях на дорогах

Согласно результатам исследования «Ситидрайва» и A2:Research, большинство (60%) «новеньких» водителей, только-только окончивших автошколу, почти сразу сели за руль — в течение двух недель после получения прав.
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