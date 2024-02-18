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Преодолеть все невзгоды: как Китай стал ведущей мировой экономикой

Преодолеть все невзгоды: как Китай стал ведущей мировой экономикой

История становления Китая всегда приковывала к себе внимание различных ученых и историков. Многие задавались вопросом, как Поднебесная за такой небольшой срок смогла занять одну из лидирующих позиций в мировой экономике.

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Комментарии
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Nik Nik
Так оно и есть плюс еще пара факторов. Осталось сравнить с тем что есть в остатке у нас.
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