Преодолеть все невзгоды: как Китай стал ведущей мировой экономикой

История становления Китая всегда приковывала к себе внимание различных ученых и историков. Многие задавались вопросом, как Поднебесная за такой небольшой срок смогла занять одну из лидирующих позиций в мировой экономике.
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