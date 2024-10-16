Новый Honda Passport впервые показался без маскировки

Кроссовер следующего поколения должен дебютировать в этой осенью, но его внешность уже раскрыта. Модель во внедорожном исполнении TrailSport засняли на женском ралли Rebelle Rally в США, в ходе которого ему предстоит проехать более 2400 километров по американскому Юго-Западу.
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