Новый Honda Passport впервые показался без маскировки

Кроссовер следующего поколения должен дебютировать в этой осенью, но его внешность уже раскрыта. Модель во внедорожном исполнении TrailSport засняли на женском ралли Rebelle Rally в США, в ходе которого ему предстоит проехать более 2400 километров по американскому Юго-Западу.