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Daily Moscow

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Apple выпустила iOS 27 с приложением Siri AI и новыми функциями камеры

Apple выпустила iOS 27 с приложением Siri AI и новыми функциями камеры

По данным Setters Media, Apple выпустила iOS 27 со встроенными инструментами искусственного интеллекта для камеры и звонков, а также отдельным приложением Siri AI.

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