Ferrari может расширить участие в гонках за счёт Maserati

Simon Galloway/Formula EОрганизаторы гонок электромобилей в классе Формула Е на официальном уровне подтвердили факт переговоров с маркой Ferrari относительно появления итальянской команды в чемпионате мира.
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