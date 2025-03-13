Адвокат Овцынова: правила выдачи свидетельств о праве на наследство изменились

Новый порядок вступления в наследство действует в России с февраля. Нотариусов при выдаче свидетельства обязали запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), сообщила адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнёры» Татьяна Овцынова.