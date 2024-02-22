Жителям пяти городов России станут доступны прямые рейсы в китайский Харбин

Жителям пяти городов России станут доступны прямые рейсы в Харбин. Стало известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» весной 2024 года планирует летать в популярный китайский город из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.
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