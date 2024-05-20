Гибель иранского президента прокомментировал калужский депутат Госдумы

Депутат Государственной думы из Калуги Геннадий Скляр прокомментировал гибель иранского президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира АбдаллахиянаДепутат Государственной думы из Калуги Геннадий Скляр прокомментировал гибель иранского президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдаллахияна.