Посол Чжан Ханьхуэй: Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем

Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.«Воссоединение – это историческая тенденция и правильный путь, проходящий через невзгоды», – сказал он, назвав «независимость Тайваня» историческим регрессом и путем, обреченным на провал.
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