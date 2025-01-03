Посол Чжан Ханьхуэй: Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем

Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.«Воссоединение – это историческая тенденция и правильный путь, проходящий через невзгоды», – сказал он, назвав «независимость Тайваня» историческим регрессом и путем, обреченным на провал.