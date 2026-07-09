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Царьград

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Трамп угрожает разрывом торговых отношений с Испанией

Трамп угрожает разрывом торговых отношений с Испанией

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможной потере доступа к базам Рота и Морон в Испании. Он назвал Испанию "ужасным партнером" по НАТО и дал понять, что торговые отношения могут завершиться, если ситуация не улучшится.

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