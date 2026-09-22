Ineos приостановит работу трех заводов в Англии из-за цен на газ

Ineos приостанавливает работу трех заводов в англиканском Халле из-за высоких цен на газ. Две установки уже остановлены, третья закроется в ближайшие дни.
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