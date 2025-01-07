Свыше половины 225-го отдельного штурмового батальона украинской армии, направленного в попытку контратаки в приграничье Курской области, составляют бывшие заключённые, включая отбывавших наказание за тяжкие преступления.
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