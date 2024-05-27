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Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине

Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса готовиться к долгому конфликту на Украине. На предстоящем саммите в Вашингтоне военный блок возьмёт на себя усиленную роль в поддержке украинской армии, заявил он.

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