Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса готовиться к долгому конфликту на Украине. На предстоящем саммите в Вашингтоне военный блок возьмёт на себя усиленную роль в поддержке украинской армии, заявил он.
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