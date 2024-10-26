Ротенберг поздравил Марию Львову-Белову с днем рождения: «Благодаря ей сотни тысяч детей по всей России получают все необходимое. Она защищает самое ценное – наши будущие поколения»

25 октября уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ исполнилось 40 лет. «От всей души поздравляю многоуважаемую Марию Львову-Белову с днем рождения! Мария Алексеевна посвятила жизнь очень важному, нужному и благородному делу.
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