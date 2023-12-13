Во время непогоды в Ростове начали высаживать тюльпаны

Что будет с цветами, узнаем следующей весной.Жители Ростова уже несколько дней борются с непогодой. Ледяной дождь, гололёд, наледь, сильный ветер, снег привели к обрушению деревьев, опор ЛЭП, проблемам с водоснабжением и отключению электричества и интернета.
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