Во время непогоды в Ростове начали высаживать тюльпаны

Что будет с цветами, узнаем следующей весной.Жители Ростова уже несколько дней борются с непогодой. Ледяной дождь, гололёд, наледь, сильный ветер, снег привели к обрушению деревьев, опор ЛЭП, проблемам с водоснабжением и отключению электричества и интернета.