Энциклопедия по зачистке зла: зачем смотреть хорроры про маньяков

Твоя паника — лакомый кусочек душегуба и его же оружие против тебя! Поможет ли отключение эмоций в критических ситуациях, нужно ли пугать детей страшилками про маньяков, и почему нам иногда хочется смотреть ужасы, — селебрити эксклюзивно обсудили с корреспондентом 5-tv.