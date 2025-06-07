Энциклопедия по зачистке зла: зачем смотреть хорроры про маньяков

Твоя паника — лакомый кусочек душегуба и его же оружие против тебя! Поможет ли отключение эмоций в критических ситуациях, нужно ли пугать детей страшилками про маньяков, и почему нам иногда хочется смотреть ужасы, — селебрити эксклюзивно обсудили с корреспондентом 5-tv.
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