Коллектив следственного управления поздравляет коллег с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации

Следователи регионального управления могут с честью гордиться своими достижениями. Благодаря совместной работе правоохранительных органов республики, в регионе продолжается постепенное снижение уровня преступных посягательств.
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