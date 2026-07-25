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Коллектив следственного управления поздравляет коллег с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации

Следователи регионального управления могут с честью гордиться своими достижениями. Благодаря совместной работе правоохранительных органов республики, в регионе продолжается постепенное снижение уровня преступных посягательств.

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