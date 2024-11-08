На Алтае бизнесмен украл 1 млн рублей, выделенный на отлов бездомных собак

Мужчина подделывал документы о выполнении работ и получал оплату В Алтайском крае предпринимателя будут судить за хищение бюджетных денег "при реализации контрактов по отлову безнадзорных животных", сообщает региональный СК.
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