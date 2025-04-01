Заболеваемость туберкулезом в Приангарье уменьшилась на 9,4%

В Иркутской области наблюдается положительная динамика в борьбе с туберкулезом. В 2024 году зафиксировано снижение заболеваемости на 9,4% по сравнению с предыдущим годом, общее число выявленных случаев составило 1109.
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