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Сегодня в Бобруйском районе - День трезвости.

Сегодня в Бобруйском районе - День трезвости.

В нашем районе сегодня, 21 марта, объявлено Днем трезвости.Мероприятие проводится согласно решению райисполкома и направлено на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства, алкоголизма и борьбу с ними.

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