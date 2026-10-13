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Царьград

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Жена короля Карла III назвала самую раздражающую привычку супруга

Жена короля Карла III назвала самую раздражающую привычку супруга

Супруги любят проводить вечера за книгами, однако Камилла порой не может насладиться чтением.Королева-консорт Великобритании Камилла рассказала о привычке Карла III, которая порой мешает ей спокойно читать.

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