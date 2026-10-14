В Первоуральске перевернулся снегоболотоход, пострадала пассажирка

Вечером во вторник, 13 октября, в Первоуральске на улице Белинского перевернулся снегоболотоход. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, за рулем был молодой человек 2002 года рождения, который не справился с управлением.
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