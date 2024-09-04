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Украина захотела получить приглашение в НАТО в ближайшие 10 месяцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что страна получит приглашение в НАТО в течение ближайших 10 месяцев - до следующего саммита Североатлантического альянса, который должен пройти в Нидерландах в конце июня 2025 года.

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