Украина захотела получить приглашение в НАТО в ближайшие 10 месяцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что страна получит приглашение в НАТО в течение ближайших 10 месяцев - до следующего саммита Североатлантического альянса, который должен пройти в Нидерландах в конце июня 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии