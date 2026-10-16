Россия - великая страна. Но с 1985 и по сей день – вместо того чтобы идти вперед и лидировать, побеждать и творить, мы стали сырьевым придатком Запада и Китая.
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