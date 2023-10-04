Как выглядели самые нелепые монстры из сериала «Могучие рейнджеры», который был невероятно популярен в 90-х

Премьера сериала «Могучие рейнджеры» состоялась в 1993 году и навсегда изменила жизнь детей 90-х. Это было невероятное приключение пяти подростков, которые постоянно сталкивались с чудаковатыми, но крайне опасными монстрами.
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