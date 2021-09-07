Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигацийВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным запасам за августВ 14:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигацийВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным запасам за августВ 14:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 21-ти дневных гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 52-х недельных гособлигаций В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .