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Журнал «Профиль»

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Такаити подтвердила приверженность Японии трем неядерным принципам

На церемонии памяти в Хиросиме, приуроченной к 81-й годовщине атомной бомбардировки, премьер-министр Японии Санаэ Такаити поддержала сохранение и укрепление режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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