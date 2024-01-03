Полицейский Дед Мороз УМВД Приморья навестил ребят из специальной школы-интерната

В дни празднования Нового года и Рождества в рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления по работе с личным составом и пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю организовали для учащихся 1-4 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната новогоднее театрализованное представление.