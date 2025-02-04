Сколько блинов в день можно съесть без вреда для здоровья

Диетологи назвали точное количество фото: Shutterstock/Fotodom.ruМасленица — повод активно налегать на блины, но спустя неделю такого меню вы можете заметить неприятные последствия в виде изжоги и лишнего веса.
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