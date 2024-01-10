Политтехнолог заявил о бесполезности пиар-акций Киева ради получения денег

Попытки офиса президента Украины Владимира Зеленского прежними методами добиться денег — за счет пиар-акций — больше не сработают, потому регулярно очередной национальный лидер является в Белый дом и просит денег, заявил глава социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka.
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