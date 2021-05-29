Генменеджер об «Анахайме»: «Перестройка, переделка или перезагрузка – всегда работа по плану. Хотим создать молодую и быструю команду»

Генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей подвел итоги сезона для клуба. «Дакс» в сезоне-2020/21 не вышли в плей-офф в 3-й раз подряд, заняв последнее место в Западном дивизионе с худшим в истории клуба процентом набранных очков (38,4%).
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