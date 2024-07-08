ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины угнать российский Ту-22М3

ВАРЯГ РУС

Бараны гейропейские. На Ту-шке экипаж 4 ЧЕЛОВЕКА.Это не вертолётик и даже на Су-24 или Су-34. Это стратег-носитель ядерного оружия. Здесь ставки запредельные. Это каким надо быть самонадеянным, чтобы поверить в "предательство" сразу четырёх боевых лётчиков в одном экипаже. Даже в "игре" наших спецслужб якобы"предатели" могли запросить такую сумму (не 1 и не 2 мульЁна). Что натовские покупатели обосрались бы и от запросов "наших запроданцев". ДБ*ь