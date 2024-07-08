РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, семейные неурядицы.Зарезавший жену и...
  • Неважно Неважно
    Всех родственников выслать на родину даже если у них есть российский паспорт. А самих на Нары лет на 20Арестован третий ...
  • Георгий Михалев
    3.14здить скотов в камере по три раза в день.Арестован третий ...

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины угнать российский Ту-22М3

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины угнать российский Ту-22М3

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Федеральная служба безопасности России пресекла попытку украинских спецслужб угнать ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ ВКС РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАРЯГ РУС
Бараны гейропейские. На Ту-шке экипаж 4 ЧЕЛОВЕКА.Это не вертолётик и даже на Су-24 или Су-34. Это стратег-носитель ядерного оружия. Здесь ставки запредельные.  Это каким надо быть самонадеянным, чтобы поверить в &quot;предательство&quot; сразу четырёх боевых лётчиков в одном экипаже. Даже в &quot;игре&quot; наших спецслужб якобы&quot;предатели&quot; могли запросить такую сумму (не 1 и не 2 мульЁна). Что натовские покупатели обосрались бы  и от запросов &quot;наших запроданцев&quot;. ДБ*ь
Ответить
12 час.
Eduard
Мир с этого не перевернется!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх