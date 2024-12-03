Осужденный из тульской колонии заявил, что свёл свастику с груди и заключил контракт на СВО

Осужденный из исправительной колонии №7 Александр С. в ходе рассмотрения дела о публичной демонстрации нацистской символики, заявил, что "принял по меры по уничтожению татуировки" и заключил контракт на участие в спецоперации.
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