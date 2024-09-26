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Специалисты рассказали, можно ли давать грудному ребенку воду

Специалисты рассказали, можно ли давать грудному ребенку воду

У матерей нередко возникает вопрос о том, нужно ли давать грудному ребенку воду. В беседе с «Известиям» в четверг, 26 сентября, специалисты и эксперты дали рекомендации и объяснили, в каких случаях стоит допаивать малыша.

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