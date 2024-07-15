Молодые чиновники смогут получить ипотеку с господдержкой

Для участия в программе чиновникам потребуются определенный стаж пребывания на госслужбе, а также опыт участия в спецоперации на Украине или наличие госнаграды, почетной грамоты или благодарности президента, поощрения правительства или победы в конкурсах управленцев Правительство запускает эксперимент для госслужащих.
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