Минобороны РФ: Юлия Чичерина в зоне СВО выступила с концертом перед бойцами штурмовых подразделений

Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО Больше новостей в сюжете: Военная спецоперация на Украине В концерте также приняли участие артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.
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