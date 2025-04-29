Малышева раскритиковала бездействующих россиян фразой «Бог вас накажет»

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева резко раскритиковала пассивность российских граждан. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она выразила недовольство тем, что люди не спешат оказывать первую помощь тем, кто потерял сознание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии