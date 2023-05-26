Суд приговорил жителя Сочи к 8,5 годам заключения за финансирование террористов

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 8,5 годам заключения жителя Сочи за отправку денежных средств террористам организации «Исламское государство» ( ИГ, призвана террористической и запрещена на территории РФ).
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